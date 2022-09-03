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Загинув АТОвець, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну

Загинув АТОвець, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну
Фото: Facebook-сторінка Володимира Прохніча

Мешканець Ірпеня Київської області Володимир Прохніч, що під час антитерористичної операції на Донбасі служив у складі добровольчого батальйону "Айдар" та став відомим через свій минулорічний візит до будівлі Кабінету міністрів з гарантою, загинув.

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Про це свідчать останні дописи у Facebook його дружини Алли Литвиненко та інших його знайомих. Подробиці смерті Прохніча наразі невідомі. Однак відомо, що після початку цьогорічного російського вторгнення Росії до України він знову пішов воювати.

Фото 2 — Загинув АТОвець, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну

Фото 3 — Загинув АТОвець, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну
Фото 4 — Загинув АТОвець, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну
Фото 5 — Загинув АТОвець, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну
Фото 6 — Загинув АТОвець, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну

Нагадаємо, що 4 серпня 2021 року Прохніч, погрожуючи гранатою, пройшов у 6-й під'їзд будівлі Кабміну, який використовується лише для робітників будівлі уряду, але не для топ-чиновників. Чітких вимог, однак, сформулювати він не міг.

Правоохоронці провели з ним переговори, і врешті змогли його затримати. Згодом стало відомо, що вмовив Прохніча сдатися його друг і депутат Бучанської міської ради Василь Олексюк (один з людей, що нині повідомили про його загибель). Відомо, що в "Айдарі" Прохніч служив сапером і був свого часу контужений.

Дії чоловіка були кваліфіковані за статтею 341 (захоплення державних будівель), частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі) та частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. 6 серпня Печерський райсуд Києва вирішив відправити Прохнича під арешт у СІЗО без можливості виходу під заставу. Однак на початку листопада суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов