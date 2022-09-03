Загинув АТОвець, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну

Мешканець Ірпеня Київської області Володимир Прохніч, що під час антитерористичної операції на Донбасі служив у складі добровольчого батальйону "Айдар" та став відомим через свій минулорічний візит до будівлі Кабінету міністрів з гарантою, загинув.

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Про це свідчать останні дописи у Facebook його дружини Алли Литвиненко та інших його знайомих. Подробиці смерті Прохніча наразі невідомі. Однак відомо, що після початку цьогорічного російського вторгнення Росії до України він знову пішов воювати.

Нагадаємо, що 4 серпня 2021 року Прохніч, погрожуючи гранатою, пройшов у 6-й під'їзд будівлі Кабміну, який використовується лише для робітників будівлі уряду, але не для топ-чиновників. Чітких вимог, однак, сформулювати він не міг.

Правоохоронці провели з ним переговори, і врешті змогли його затримати. Згодом стало відомо, що вмовив Прохніча сдатися його друг і депутат Бучанської міської ради Василь Олексюк (один з людей, що нині повідомили про його загибель). Відомо, що в "Айдарі" Прохніч служив сапером і був свого часу контужений.

Дії чоловіка були кваліфіковані за статтею 341 (захоплення державних будівель), частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі) та частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. 6 серпня Печерський райсуд Києва вирішив відправити Прохнича під арешт у СІЗО без можливості виходу під заставу. Однак на початку листопада суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт.