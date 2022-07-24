Загинув командир 28-ї бригади ЗСУ імені Лицарів Зимового Походу - депутат

Командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу полковник Віталій Гуляєв загинув 23 липня, повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради від "Європейської солідарності", колишній мер Кілії, голова Кілійської райради та депутат Одеської облради Павло Бойченко.

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"Мав честь знати відважного, справжнього командира, патріота України! Одещина, Бесарабія, низько вклонімося герою, який віддав своє життя, захищаючи південь України, наші з вами родини від навали рашистів. Під його командуванням одеська 28-ма бригада зупинила просування російських військ на півдні і, відкинувши їх, крок за кроком почала очищати від погані Миколаївщину та Херсонщину", - написав він.

Перед цим на сайті "Цензор.нет" з'явився допис від імені колишнього голови Верховної Ради та виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова, який повідомив про загибель Гуляєва.

"Він був справжнім українським офіцером-лицарем, мужньою, рішучою і водночас доброю, веселою, надзвичайно світлою людиною. Він був батьком для своїх солдат і жахом для ворогів. Комбриг обрав свій шлях - шлях захисника країни. З 2014 року на фронті", - зазначав Турчинов.

За його словами, з Гуляєвим він познайомився після того, як його підрозділ на початку квітня, після звільнення від окупантів Київської області, було перекинуто на південь країни.

"Чотири місяці ми воювали поруч. Але ці місяці дорівнюють цілому життю. І коли з твого життя йде у вічність така людина - це боляче. Це відчувають всі, хто воював разом з ним. В Одесі та Миколаєві, які захищав комбриг, залишається ще багато вулиць з рудиментарними совковими радянсько-рашистськими назвами. Дуже прошу одеських та миколаївських депутатів, щоб у ваших містах були вулиці полковника Гуляєва", - звернувся він.

Однак наразі цей пост видалено. Нема його й на Facebook-сторінці Турчинова. Відсутня інформація про загибель Гуляєва і на сторінках самої 28-ї бригади в соцмережах та офіційних сторінках української армії та Міністерства оборони.

Зазначимо, що раніше у неділю Міністерство оборони РФ заявило, що російській війська завдали удари по складах озброєння та боєприпасів 28-ї бригади ЗСУ та 123-ї бригади територіальної оборони, що нібито розташовані на території тепловозоремонтному заводі в Миколаєві. Стверджувалося, що там було "знищено понад 50 осіб особового складу".

В оперативному командуванні "Південь" Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що в ніч на 24 липня окупаційні війська здійснили ракетний удар сімома модифікованими ракетами з зенітно-ракетної системи С-300, внаслідок чого було "уражено об’єкти промислової та портової інфраструктури". За попеденіми даними українських військових станом на 12:00, "втрат немає, решта інформації уточнюється".

Натомість в якості помсти ЗСУ знищили батарею С-300 біля окупованого села Зеленотропинське Херсонської області та взяли "під вогневий контроль кілька об’єктів транспортної інфраструктури" на окупованій території.