Загострення в Карабасі: Азербайджан відбив важливу висоту, завдавши ударів по військовій частині вірмен (ВІДЕО)

У середу, 3 серпня, у зоні вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабаху відбулося чергове загострення, відповідальність за яке сторони поклали один на одного.

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Зокрема, як повідомила прес-служба Міністерства оборони самопроголошеної Нагірно-Карабахської (Арцахської) Республіки, починаючи з 9:00 азербайджанські підрозділи грубо порушили режим припинення вогню, застосувавши гранатомети і зенітно-ракетні комплекси в напрямку позицій Армії оборони НКР, внаслідок чого семеро військовослужбовців зазнали поранень, з яких шестеро перебувають у важкому стані.

Близько 15:00, за даними військового відомства сепаратистів, на північно-західній частині лінії зіткнення азербайджанські підрозділи застосували ударні безпілотники, внаслідок чого було смертельно поранено одного військовослужбовця, а поранення різного ступеню отримали ще вісім.

Пізніше там повідомили про смерть одного з поранених, таким чином з вірменської сторони поки підтверджено загибель двох силовиків (контрактники Гурген Габрієлян та Артур Хачатрян) та поранення 14. Також зазначено, що крім позицій АО НКР, було атаковано місце постійної дислокації однієї з військових частин.

"Вживаються заходи щодо стабілізації ситуації з командуванням російських військ, які виконують миротворчу місію в Республіці Арцах", - додають при цьому військові невизнаної республіки.

У свою чергу, в Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що вірменські формування обстріляли позиції азербайджанської армії, внаслідок чого загинув від кульового поранення терміновик на ім'я Анар Казимов.

"Вранці 3 серпня члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщено російський миротворчий контингент, зазнали інтенсивного обстрілу позиції азербайджанської армії в напрямку Лачинського району... Підрозділами Азербайджанської Армії було вжито відповідних заходів", - йшлося в повідомленні без подробиць.

Однак пізніше у відомстві повідомили, що вірменські формування спробували захопити і спорудити бойові позиції на висоті Кирхкиз гірського хребта, що відокремлює колись азербайджанонаселені, а нині лише контрольовані з листопада 2020 року азербайджанською армією Кельбаджарський і Лачинський райони від підконтрольних НКР вірменонаселених районів східніше.

"В результаті операції "Відплата" було взято під контроль висоти Кирхкиз, Сарибаба та ряд інших важливих панівних висот уздовж Карабахського хребта гірського ланцюга Малого Кавказу. В даний час нашими підрозділами ведуться інженерні роботи зі спорудження нових позицій і прокладання шляхів забезпечення на вигідних рубежах, - повідомили у Міноборони Азербайджану.

Наголошується, що в рамках операції було "знищено кілька бойових позицій незаконних вірменських збройних формувань". Також Азербайджан визнав авіаудар по військовій частині в селі Верін Оратаг (Юхари Оратаг), що знаходиться в глибині території, підконтрольної НКР у її Мартакертському районі (згідно з адмінподілом Азербайджану - в Кельбаджарському районі).

"В результаті було знищено та поранено живу силу незаконних вірменських збройних формувань, знищено кілька гаубиць Д-30, військові транспортні засоби та велику кількість боєприпасів", - повідомили у відомстві.

При цьому там наголошують на "неминучості демілітаризації" територій, де тимчасово розміщені російські миротворці, повний вивід звідти вірменських військ та роззброєння вірменських формувань.

"Азербайджан неодноразово заявляв про те, що присутність Збройних сил Вірменії та незаконних вірменських збройних формувань на територіях Азербайджану... попри тристоронню заяву [від 10 листопада 2020 року] є джерелом небезпеки. Міноборони заявляє, що, керуючись Конституцією, віднині будь-який терор та провокації, що здійснюються на суверенних територіях нашої країни, будуть рішуче припинені, а заходи у відповідь будуть ще більш нищівними", - заявили там.

Зазначимо також, що раніше, 1 серпня, в АО НКР заявили, що на низці ділянок у північній та північно-західній частині лінії зіткнення азербайджанські підрозділи "пішли на провокацію, зробивши спроби перейти" її, проте їх було припинено. Спершу заявлялося про відсутність втрат з вірменської сторони, проте потім було повідомлено про поранення одного солдата на ім'я Альберт Бахшіян.

З азербайджанської сторони ця інформація офіційно не коментувалася, проте попередні два дні Міноборони країни неодноразово заявляло про обстріли з вірменської сторони, причому як з боку формувань невизнаної НКР, так і з території Вірменії.

Зокрема, 30 липня повідомлялося про обстріл позицій у районі села Демірчідам Кельбаджарського району та на ділянці кордону у Лачинському районі, а в ніч на 31 липня – також і на кордоні у Кедабекскому районі. Крім того, йшлося про обстріл азербайджанських позицій з іншого боку Нагірного Карабаху - у напрямку села Каджаван (Аміранлар), що біля підконтрольного НКР міста Мартуні (Ходжавенд).

Нагадаємо, що за підсумками Другої Карабахської (Арцахської) війни, що тривала з 27 вересня по 10 листопада 2020 року, Азербайджан зміг відвоювати Гадрутський район невизнаної НКР та місто Шуша, що контролювалося нею, а також окуповані нею райони, розташовані між колишньою Нагірно-Карабахською автономною областю, Вірменією та Іраном, де до конфлікту проживало азербайджанське населення.

За підсумками реалізації тристоронньої заяви Азербайджану, Вірменії та Росії про припинення вогню в Нагірному Карабаху від 10 листопада 2020 року Азербайджан також отримав без бойових дій контроль над територіями Агдамського, Кельбаджарського та Лачинського районів за винятком коридору, який пов'язує підконтрольну НКР територію з Вірменією, який має контролюватися російським миротворчим контингентом, який було погоджено розмістити в Нагірному Карабасі.