Загроза теракту на ЗАЕС. У Запорізькій ОВА анонсували навчання в регіоні

У Запорізькій області відбудеться командно-штабне навчання для відпрацювання алгоритму дій на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, всі профільні служби мають відпрацювати комплекс дій в наближених до реальних умов при надзвичайній ситуації. Це необхідно, щоб перевірити всі потужності та готовність особового складу злагоджено виконувати затверджений план дій в умовах воєнного стану.

Чиновник додав, що про проведення тренування буде повідомлено додатково, аби заходи відпрацювання аварійної готовності та реагування не турбували місцевих жителів та не створювали додаткових незручностей.

Мінування ЗАЕС: що відомо про загрозу

22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що РФ готується до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Після цього в Запорізькій ОВА поінформували, що обласна влада розробила плани дій на випадок реальної ядерної загрози і готова до будь-якого розвитку подій.

Як зауважував пізніше Зеленський, інформація про підготовку Росією катастрофи на ЗАЕС була донесена партнерам України: представникам "Великої сімки", "Великої двадцятки" й міжнародних організацій.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на ЗАЕС. У дипвідомстві зазначили необхідність посилити обмежувальні заходи щодо атомної галузі РФ та її військово-промислового комплексу.

А в американському Інституті вивчення війни (ISW) висловилися, що радіаційний інцидент на ЗАЕС залишається малоймовірним, але не неможливим. За даними аналітиків, Кремль може використовувати погрози щодо можливих терактів на станції, щоб відтягнути контрнаступальні дії ЗСУ на Запорізькому напрямку.