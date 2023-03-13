Загроза удару надзвичайно висока. Росія вивела в Чорне море три ракетоносії, – ОК "Південь"

Російські окупанти вивели в Чорне море підводний і два надводні ракетоносії. Про це 13 березня повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь".

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Зазначається, що лише на надводних ракетоносіях розташовані до 16 ракет типу "Калібр".

Також спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена й активність ворожих розвідувальних безпілотників.

Військові зауважили, що загроза нанесення ракетного удару з боку ворога є надзвичайно високою.

Водночас у Середземному морі, за даними ВМС ЗСУ, перебувають сім російських кораблів, три з яких – носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає до 20 ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 26 суден, три з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 22 судна, із них шість продовжили рух у напрямку Босфору.

У ВМС зауважили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.