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Загроза удару надзвичайно висока. Росія вивела в Чорне море три ракетоносії, – ОК "Південь"

Російський корабель, ракета, море
Російський корабель. Фото: Міністерство оборони РФ

Російські окупанти вивели в Чорне море підводний і два надводні ракетоносії. Про це 13 березня повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь".

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Зазначається, що лише на надводних ракетоносіях розташовані до 16 ракет типу "Калібр". 

Також спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена й активність ворожих розвідувальних безпілотників.

Військові зауважили, що загроза нанесення ракетного удару з боку ворога є надзвичайно високою.

Водночас у Середземному морі, за даними ВМС ЗСУ, перебувають сім російських кораблів, три з яких – носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає до 20 ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 26 суден, три з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор; 
  • до Чорного моря – 22 судна, із них шість продовжили рух у напрямку Босфору.

У ВМС зауважили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.