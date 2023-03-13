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Загроза удару надзвичайно висока. Росія вивела в Чорне море три ракетоносії, – ОК "Південь"
Російські окупанти вивели в Чорне море підводний і два надводні ракетоносії. Про це 13 березня повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь".
Зазначається, що лише на надводних ракетоносіях розташовані до 16 ракет типу "Калібр".
Також спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена й активність ворожих розвідувальних безпілотників.
Військові зауважили, що загроза нанесення ракетного удару з боку ворога є надзвичайно високою.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Водночас у Середземному морі, за даними ВМС ЗСУ, перебувають сім російських кораблів, три з яких – носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає до 20 ракет.
За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 26 суден, три з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 22 судна, із них шість продовжили рух у напрямку Босфору.
У ВМС зауважили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.