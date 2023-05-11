Закрита Кремінна та шпиталі у школах: в Луганській ОВА розповіли про ситуацію в області

Російські війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. В Луганську три місцеві лікарні заповнені пораненими окупантами. Щоб якось лікувати поранених вони почали переобладнувати місцеві школи під військові шпиталі.

Про це повідомив очільник області Артем Лисогор.

За його словами, лікарні, де залишилося вціліле обладнання, вщент заповнені пораненими легкого та середнього ступеня тяжкості.

Він також повідомив, що прифронтова Кремінна, закрита загарбниками для в’їзд та виїзд з 10 травня. До міста пропускають лише тих, в кого є місцева реєстрацією, всіх інших розвертають на блокпосту.

Окрім цього, з Макіївки виїхало майже все населення. Наразі в селі проживає менше 30 осіб, значна частина з яких похилого віку. Вони розуміють, що жити в Макіївці небезпечно, але залишати дім не хочуть.

Росіяни не припиняють ані артилерійський, ані авіаційний обстріл населених пунктів, що розташовані по лінії фронту. Б’ють з реактивних систем залпового вогню, атакують з повітря. Артилерійських та мінометних обстрілів вчергове зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка. Окрім цього, під час примусової евакуації з населення окупованих територій, чоловіків, які здатні воювати, загарбники не пропускатимуть.