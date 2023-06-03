Закрите укриття в Києві. Охоронця поліклініки взяли під варту без права на заставу

Голосіївський суд Києва обрав запобіжні заходи підозрюваним у справі про закрите укриття у поліклініці, біля якої в ніч на 1 червня загинули троє людей . Про це повідомляє "Суспільне".

Охоронця медзакладу Вадима Мошкіна відправили під варту на два місяці без права внесення застави. Він визнав свою вину й розповів, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, то пішов відкривати двері поліклініки, щоб впустити людей, але не встиг.

Керівника поліклініки Олега Шугалевича, якого підозрюють у службовій недбалості та залишенні в небезпеці, відправили під цілодобовий домашній арешт. Такі само запобіжні заходи обрали й для заступника директора медзакладу з технічної частини Василя Десика та заступниці голови Деснянської районної адміністрації Ірини Алексеєнко.

Укриття Деснянського району: трагедія 1 червня

Справа, за якою підозрюють цих осіб, стосується загибелі трьох людей під час чергової ракетної атаки з боку РФ у ніч на 1 червня. Двоє жінок і девʼятирічна дівчинка при повітряній тривозі не змогли потрапити до укриття в поліклініці в Деснянському районі, оскільки воно було закрите.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через закрите сховище – підозри оголосили першій заступниці Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.

Водночас загибель людей біля укриття стала предметом обговорень у соцмережах і політикумі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці мають притягати місцеву владу до відповідальності у випадках, коли не забезпечується цілодобова доступність сховищ. При цьому він сказав, що за зачинене укриття "відповідатимуть всі", окремо додавши, що "може бути нокаут". Імовірно, глава держави натякнув на міського голову Києва Віталія Кличка, який до отримання чинної посади був чемпіоном світу з боксу.

Кличко відповів на ці слова, сказавши, що міська влада у 2022 та 2023 роках виділила на облаштування укриттів 1,2 млрд гривень, а за саме їх облаштування відповідають голови районів, яких призначає президент.

Своєю чергою правоохоронці 2 червня повідомили про початок розслідування фактів розкрадань бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у столиці.