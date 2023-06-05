Закрите укриття в Києві. Охоронцю поліклініки готують ще одну підозру – через комуністичну символіку

Охоронець столичної поліклініки, біля укриття якої загинули троє людей, був у полі зору правоохоронців у звʼязку з поширенням комуністичної символіки. Про це заявила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець в ефірі загальнонаціонального марафону.

За її словами, ще в лютому від Служби безпеки України до прокуратури надійшли матеріали про діяльність на території Києва групи людей, які вважають себе "громадянами СРСР" і наголошували, що незалежність України є "нікчемною". Серед них були, зокрема, охоронець поліклініки та його дружина.

Люди писали листи на адреси держустанов, у яких вимагали скасувати їм борги за комунальні послуги. При цьому вони використосували бланки з забороненою комуністичною символікою.

У коментарі "Суспільному" Максимець підтвердила, що прокуратура готує повідомлення про підозру охоронцю та його дружині у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної символіки за попередньою змовою групою осіб).

Що стосується справи закритого укриття, то дії охоронця кваліфіковані за ч. 3 ст. 135 ККУ – залишення у небезпеці, що спричинило смерть або тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня двоє жінок і девʼятирічна дівчинка загинули під час чергової ракетної атаки з боку РФ. При повітряній тривозі вони не змогли потрапити до укриття в поліклініці в Деснянському районі, оскільки воно було закрите.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через закрите сховище – підозри оголосили першій заступниці Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.

Пізніше суд обрав їм запобіжні заходи. Зокрема, охоронця Вадима Мошкіна відправили під варту на два місяці без права внесення застави. Іншим підозрюваним було призначено домашній арешт.