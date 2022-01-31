Заместителю Кличко объявили о подозрении в нанесении вреда экологии на 40 млрд грн

Правоохранители сообщили о подозрении в непринятии мер по ликвидации последствий экологического загрязнения одному из заместителей главы КГГА Петру Пантелееву.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что столичные правоохранители сообщили о подозрении одному из заместителей главы Киевской городской государственной администрации, а также бывшему ликвидатору ОАО "Радикал" по факту уклонения от проведения на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами, восстановительных мер по ликвидации последствий экологического загрязнения, что повлекло за собой тяжкие последствия.

"Один из заместителей главы КГГА с 2014 года является главой межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем ОАО "Радикал", также на него возложены обязанности в сфере гражданской защиты и охраны окружающей среды. В течение 2014-2021 годов на территории завода "Радикал" не проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также демеркуризацию этой территории. Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на этой территории составляет около 200 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

В результате засорения опасными отходами территории завода и длительного непроведения каких-либо мер, направленных на ликвидацию последствий экологического загрязнения, экологии нанесен ущерб в размере более 40 млрд грн.

"Кроме того, в рамках этого производства прокуратура одновременно сообщила о подозрении бывшему ликвидатору ОАО "Радикал", на которого возлагалась обязанность возобновить платежеспособность предприятия и провести мероприятия по демеркуризации его территории и имущества", — подчеркивают в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе генпрокурора не называют имя заместителя главы КГГА, которому сообщено о подозрении, однако в Киевской городской государственной администрации сообщили, что речь идет о Петре Пантелееве.

"Сегодня утром, 31 января, заместителю главы КГГА Петру Пантелееву вручено подозрение по делу частного предприятия "Радикал", ранее являвшегося государственным предприятием. Правоохранители пришли утром около 8:00 домой к заместителю главы КГГА", — говорится в сообщении пресс-служба КГГА.

Там подчеркивают, что завод "Радикал" никогда не находился в муниципальной собственности, а вредные отходы на предприятии накопились в результате халатности собственников.

"Несмотря на то что городские власти обеспечили вывоз более 300 тонн вредных материалов, а в ноябре 2021 года по инициативе города началась реализация проекта по безопасной утилизации опасных отходов на территории, правоохранительные органы сегодня обвиняют заместителя председателя КГГА в бездействии", — говорится в сообщении КГГА.

Вручение подозрения в КГГА называют "очередной попыткой политического давления на городские власти". Мол, именно государственные органы заблокировали попытки города разработать проект утилизации отходов завода и профинансировать его.

Так, в 2020 году Антимонопольный комитет своим решением запретил Управлению экологии и природных ресурсов КГГА финансировать мероприятия на территории завода.

Открытое акционерное общество "Радикал", ранее являвшееся государственным предприятием, начало работу более 60 лет назад. Завод производил синтетические материалы. В 1994 году предприятие было приватизировано. В июле 1996 года частный собственник остановил работу завода с грубым нарушением требований природоохранного законодательства: необходимые регламентные работы проведены не были и остатки химических веществ не были вывезены. В 1998 году в отношении руководства предприятия возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Однако в августе 2000 года постановлением Арбитражного суда г. Киева ОАО "Радикал" признано банкротом и начата процедура ликвидации предприятия.

"Как следствие, предприятие до сих пор не ликвидировано, однако по наследству городу достались десятки тысяч квадратных метров территории завода, пораженных химическими веществами. Следует отметить, что владельцы завода, должностные лица предприятия, ответственные за безопасное выведение объекта производства из эксплуатации, до сих пор не понесли никакой ответственности", — говорится в сообщении КГГА.

В мэрии отметили, что контроль за ликвидацией завода производился со стороны государства, поскольку ликвидатора предприятия назначает именно государственный орган. Однако виновных правоохранительные органы ищут среди представителей городских властей.

На сегодняшний день объем ртутьсодержащих отходов, которые должны быть изъяты и вывезены с территории ОАО "Радикал", составляет около 200 тысяч тонн, из них 10 тысяч тонн сильно насыщены ртутью.

Городские власти обращались в органы центральной власти для решения вопроса, были проведены совещания на уровне правительства и профильного министерства.

В КГГА подчеркнули, что киевские власти предусмотрели в бюджете Киева средства на осуществление мероприятий по очистке завода, в частности, на обеспечение экологически безопасной сборки, перевозки, хранения, обработки, утилизации, удаления, обезвреживания и захоронения хлорорганических и неидентифицированных соединений и мероприятия по демеркуризации промышленной площадки ОАО "Радикал".

Однако Антимонопольный комитет своим решением запретил городу финансировать мероприятия на территории завода.

Отметим, киевские городские власти предлагали в качестве места для утилизации опасных отходов завода "Радикал" 10-километровую зону безусловного отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции.

В феврале 2020 года тогдашний депутат Киевского горсовета и глава комиссии по экологической политике Константин Яловой отмечал, что в случае утилизации ртутных веществ за рубежом демеркуризация завода "Радикал"обойдется в 1,3 млрд грн.