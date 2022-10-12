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Запорізька АЕС знову працює на дизель-генераторах: росіяни пошкодили підстанцію "Дніпровська"
Зранку 12 жовтня о 08:59 російські війська ракетним ударом пошкодили підстанцію "Дніпровська" у Дніпропетровській області. Через це Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою, в автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.
Про це в Facebook повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".
В результаті ракетного удару аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Українська сторона відправила на ЗАЕС партію дизельного пального, для підтримки роботи станції.
При цьому станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів НАЕК "Енергоатом".Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії", — підкреслили в компанії.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з посиланням на команду організації, присутню на ЗАЕС, підтвердив, що Запорізька атомна електростанція вдруге за п'ять днів втратила все зовнішнє живлення. Резервні дизель-генератори тепер забезпечують ЗАЕС електроенергією.
Раніше на Запорізькій атомній електростанції вдавалося відновити резервну лінію електропостачання. При цьому, за інформацією розвідки, командування російських окупаційних військ постійно сплановує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції.
МАГАТЕ закликає Росію вивести війська з території захопленої нею Запорізької атомної електростанції та не ігнорувати створення зони ядерної та фізичної безпеки навколо ЗАЕС