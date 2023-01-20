Запорізька область пережила рекордний обстріл за добу: окупанти відкривали вогонь 224 рази

Армія країни-агресора РФ збільшує інтенсивність обстрілів Запорізької області. Протягом доби 19 січня окупанти обстріляли 21 населений пункт регіону. Наразі зафіксовано 34 повідомлення про руйнування.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, Запорізька область пережила черговий "рекорд" ворожих атак - лише за останню добу 224 обстріли по 21 населеному пункту. Зафіксовано ще 34 руйнування цивільних об'єктів.

"Жорстокість загарбника не має меж та не перестає жахати. Прийшовши у цивілізовану країну варвари нищать інфраструктуру, під постійною загрозою життя мирних українців, що знаходяться на лінію вогню", - зазначив Старух.

Зазначимо, протягом доби 18 січня окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області. Окупанти запускали всі види озброєння, у тому числі заборонені міжнародним законодавством запалювальні снаряди по цивільній інфраструктурі та житлових будинках