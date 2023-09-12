Запорізька область потерпає від терору загарбника: зафіксовано обстріли 26 населених пунктів

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 11 вересня ворог завдав 103 удари по 26 населеним пунктам.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, окупанти здійснили 7 авіаударів по Оріхову й Малинівці та обстріляли з РСЗВ Степногірськ.

Також 8 ворожих БПЛА атакували Новоданилівку, Білогір'я, П'ятихатки, Плавні та Кам'янське.

Крім того, 87 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Павлівки, Роботиного, Малих Щербаків, Степового, Лугового, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню.

За добу руйнування зазнали 32 об'єкти інфраструктури, зокрема житлові будинки та господарчі споруди.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Напередодні армія РФ завдала 121 удар по 33 населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок РСЗВ-удару по Новопавлівці загинув 65-річний чоловік.