Запорізька область знову під ударом окупантів: є загиблі та поранені

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 13 серпня ворожа армія завдала 99 ударів по 24 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"7 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівку та Малі Щербаки. 5 ударів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Степногірську, Кам'янському й Павлівці, 3 ракетні удари - по Степному, а також авіаційний удар по П'ятихатках", - зазначив Малашко.

Він додав, що за минулу добу військові РФ здійснили 83 артилерійських обстріли по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Оріхова, Новодарівки, Малинівки, Левадного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Ольгівського, Верхньої Терси, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового, Степового й Плавнів.

Як повідомив очільник області, внаслідок ракетного удару по Степному загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одну жінку 64 років доставлено в лікувальну установу, їй надається необхідна допомога.

Крім того, за добу надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Напередодні 114 обстрілів прийшлося по 19 мирних містах і селах Запорізької області.

Також 12 серпня внаслідок удару керованою авіабомбою по місту Оріхів загинув чоловік, ще 12 людей отримали поранення.