Запоріжжя зазнало ворожої атаки: зафіксовано вісім прильотів

Вночі 19 вересня армія країни-агресора РФ завдала чергового удару по Запоріжжю. Усього зафіксовано вісім прильотів, мішенню стали об’єкти інфраструктури.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів", - зазначив Старух.

Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури.

Інформація щодо постраждалих з’ясовується.

"Дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - підкреслив Старух.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня окупанти завдали удару по Запоріжжю. Зафіксовано прильот поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста.