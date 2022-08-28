Вночі 28 серпня армія країни агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. "Прильоти" зафіксовано у двох районах міста.

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Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Цієї ночі Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки. "Прильоти" зафіксовано у двох районах міста", - зазначив він.

На цей час відомо про п‘ять будинків, які зазнали пошкоджень, та про двох постраждалих людей, які травмувалися уламками скла.

Додаткова інформація уточнюється.

Нагадаємо, вночі 27 серпня армія країни-агресора РФ завдала чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Було зафіксовано 16 "прильотів".