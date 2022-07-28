Запущені ракети з території Білорусі влучили на Чернігівщину

З території Білорусі зранку 28 липня було випущено близько 20 ракет. Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області.

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Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"З 5.20 до 6.30 год. 28 липня 2022 року за даними з білоруських джерел надходила інформації про запуск понад 20 ракет з території Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також спрацювала наша система протиповітряної оборони.

"Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території білорусі. Попередьно є інформація про влучання біля Гончарівського. Також працює наша ППО", повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Про жертв та постраждалих поки не повідомляється.

У той же час, про запуски ракет повідомив Telegram-канал "Беларускі Гаюн". За їх даними, з території Білорусі було випущено одразу 25 ракет для удару по Україні.

Зазначається, що пуски ракет були з аеродрому Зябрівка, що неподалік білоруського міста Гомель. Всі запуски відбулися протягом години.

Крім того, ракетний удар зранку 28 липня був нанесений також по Вишгородському району Київської області.