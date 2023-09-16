Застосували підводні засоби: в ССО розповіли деталі ураження російських суден "Мінськ" і "Ростов-на-Дону"

До атаки на великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" причетні оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомила пресслужба ССО.

Зазначається, що операторів було залучено з метою ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню, а також розвідки на оперативній глибині противника.

"На човнах група підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки. Провівши успішну інфільтрацію, воїни приступили до виконання основної частини операції. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки, виконано ідентифікацію та наведення на ціль", – ідеться в повідомленні.

Військові розповіли, що під час безпосереднього ураження група коригувала вогонь і підтверджувала знищення цілей.

"Після цього наші бійці провели успішну ексфільтрацію", – додали в ССО.

"Мінськ" і "Ростов-на-Дону": атака на судна в Севастополі

У ніч на 13 вересня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. В Міноборони РФ звинувачували Україну в завданні ракетного удару по Севастопольському морському заводу й пошкодженні двох кораблів, які нібито перебували на ремонті.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив атаку на бухту й пошкодження корабля та підводного човна. Також він вказував на існування великої ймовірності того, що судна не підлягають відновленню.

На тлі цієї інформації командувач Повітряних сил України Микола Олещук опублікував фото вибухів у тимчасово окупованому місті та подякував пілотам за "чудову бойову роботу".

Російські ЗМІ повідомляли, що під час атаки було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону".

За даними британської розвідки, "Мінськ" майже напевно був зруйнований, а підводний човен, ймовірно, отримав катастрофічні пошкодження. Спроби повернути субмарину до ладу можуть тривати багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів.