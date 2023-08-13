Збільшилося число жертв ракетних ударів по Покровську 7 серпня: помер начальник рятувального загону

Кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки по Покровську Донецької області 7 серпня збільшилася до десяти. Про це свідчить опубліковане 13 серпня повідомлення Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що у ніч проти неділі помер постраждалий внаслідок обстрілу начальник 9-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області полковник служби цивільного захисту Віталій Кінц.

"Непоправна втрата у родині рятувальників... Під час повторного обстрілу Віталій Кінц отримав тяжкі поранення. Лікарі відчайдушно боролись за його життя, але сьогодні вночі він помер... Немає слів, щоб передати усю гіркоту втрати", - повідомили у профільній службі.

У відомстві підкреслили, що назавжди запам'ятають Кінца як світлу людину, сміливого та людяного керівника, справжнього професіонала своєї справи, який присвятив службі значну частину свого життя та вклав у неї свою душу.

Віталій Кінц. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що ввечері 7 серпня окупанти нанесли два ракетні удари по Покровську, влучивши у житлові будинки. Оскільки другий удар було нанесено через кілька десятків хвилин після першого, кількість постраждалих виявилася більшою за 80, серед яких були й рятувальники, що прибули після першого удару.

Зокрема, загинув заступник голови ГУ ДСНС у Донецькій області 52-річний полковник Андрій Омельченко. Як повідомив ввечері наступного дня президент Володимир Зеленський, загалом на той момент загинуло дев'ять людей.