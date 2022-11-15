Збито 73 із понад 90 крилатих ракет та 10 дронів-камікадзе — Повітряні сили ЗСУ

Під час масованої ракетної атаки росіян Повітряні сили ЗСУ ліквідували 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе. Про це в Facebook повідомила пресслужба Повітряних сил.

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Атака розпочалася близько 14:30. Загалом країна-агресор випустила понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе.

Для нанесення ударів окупанти залучили 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе "Shahed-136/131".

"Як і передбачалось ворог подовжує атакувати високоточною зброєю об’єкти критичної інфраструктури України. Також, внаслідок рашистських ракетних ударів постраждали і багатоквартирні житлові будинки", — зазначили в Повітряних силах.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що для пусків ракет застосовуються переважно літаки Ту-95 і Ту-160, але також армія РФ б'є "Калібрами" з акваторії Чорного моря.

Переважно росіянам вдалося поцілити по об'єктах енергетики. Внаслідок цього "Укренерго" запровадило екстрені відключення світла по всій Україні, а мобільні оператори попередили про перебої зі зв'язком.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, 15 листопада стався наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни.