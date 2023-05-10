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Збиття "Кинджала". Журналіст показав уламки російської ракети (ВІДЕО)
У мережі зʼявилися кадри уламків російської ракети "Кинджал", яку українські військові збили за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot. Відповідне відео 10 травня опублікував журналіст Bild Пауль Ронцгаймер.
"Сьогодні ми мали змогу побачити в Києві залишки ракети "Кинджал", яку 5 травня збила система Patriot. Це була сенсація, адже гіперзвукову ракету вважали чудо-зброєю Путіна", – написав він.
Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові 4 травня вперше збили російську ракету "Кинджал" й застосували для цього комплекс Patriot.
CNN із посиланням на джерело писало, що офіційні особи США підтверджують збиття "Кинджала" за допомогою ЗРК Patriot. Пізніше про це повідомив і речник Пентагону генерал Патрік Райдер.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Досі система Patriot застосовувалася проти звичайних балістичних ракет, а можливість збивати гіперзвукові була суто теоретичною.