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Збиття "Кинджала". Журналіст показав уламки російської ракети (ВІДЕО)

Кинджал, ракета
Оболонка бойової частини ракети "Кинджал". Фото: скриншот / Paul Ronzheimer / Twitter

У мережі зʼявилися кадри уламків російської ракети "Кинджал", яку українські військові збили за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot. Відповідне відео 10 травня опублікував журналіст Bild Пауль Ронцгаймер.

"Сьогодні ми мали змогу побачити в Києві залишки ракети "Кинджал", яку 5 травня збила система Patriot. Це була сенсація, адже гіперзвукову ракету вважали чудо-зброєю Путіна", – написав він.

Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові 4 травня вперше збили російську ракету "Кинджал" й застосували для цього комплекс Patriot.

 CNN із посиланням на джерело писало, що офіційні особи США підтверджують збиття "Кинджала" за допомогою ЗРК Patriot. Пізніше про це повідомив і речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Досі система Patriot застосовувалася проти звичайних балістичних ракет, а можливість збивати гіперзвукові була суто теоретичною.

Автор:
Артем Ющенко