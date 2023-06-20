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Зеленський анонсував "відповідь терористам" на обстріл рятувальників у Херсоні (ВІДЕО)
Президент Володимир Зеленський вказує, що обстріл російськими окупантами рятувальників у Херсоні 20 червня, внаслідок чого один з них загинув, не залишиться без відповіді з боку українських військ. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники… Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Українські воїни обовʼязково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість", - сказав він.
Зеленський вказав, що внаслідок атаки вісім співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій були поранені, а один загинув. Президент висловив співчуття його рідним та близьким.
"Кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів ніяких шансів залишитись десь на українській землі. Вбивцям і терористам тут місця немає і ніколи не буде", - підкреслив глава держави.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як повідомив голова ДСНС Сергій Крук, усі постраждалі внаслідок обстрілу співробітники служби займалися ліквідацією наслідків підтоплення херсонського мікрорайону Острів: рятувальники допомагали розчищати дорогу від сміття, яке лишилося після відходу води, для забезпечення проїзду.
Він наголосив, що світ повинен знати, в яких надзвичайно складних умовах кожного дня працює особовий склад відомства, та охарактеризував підлеглих як надзвичайно сміливих та відданих своїй справі героїв сьогодення.