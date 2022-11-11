Зеленський: ми повертаємо Херсон, українські спецпідрозділи вже у місті (ВІДЕО)

Українські спецпідрозділи вже у Херсоні, а сили оборони - на підступах до міста.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні – історичний день. Ми повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці – на підступах до міста. Залишається ще зовсім трохи і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що мешканці міста вже зараз, навіть коли Херсон ще не повністю зачищений, прибирають з вулиць та будівель російську символіку.

Президент додав, що після того, як Сили оборони вийдуть на визначені рубежі, у Херсоні почнуть проводити стабілізаційні заходи.

"Перше – міни. Окупанти залишили дуже багато мін і вибухівки, зокрема на життєво важливих обʼєктах. Будемо очищувати. Дуже важливо: зараз, коли розмінування ще навіть не почалося, ми не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон. Треба розмінувати хоча б базові комунікації, перевірити основні об’єкти", - сказав він.

Зеленський також звернувся до російських окупантів, а також найманців і колаборантів, які залишилися в місті, і закликав здатися в український полон.

"Ми гарантуємо ставлення до вас згідно із законом і міжнародними нормами. І тим російським військовим, хто перевдягнувся в цивільне і десь там ховається, хочу сказати, що ви не сховаєтесь. Все одно знайдемо. Не затягуйте це. Добровільно прийти в український полон – це єдиний варіант для всіх окупантів", - підкреслив він.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 11 листопада повідомило, що Збройні сили України в ході активного контрнаступу на півдні звільнили ряд населених пунктів та розпочали деокупацію Херсона. Підрозділи українських військових зайшли в місто.