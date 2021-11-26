Зеленский о ДТП с нардепом Трухиным: ничего страшного нет, не хочу обращать внимание

Президент Владимир Зеленский дал понять, что сомневается в том, что депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Трухин был за рулем автомобиля, устроившего резонансное ДТП на въезде в Киев по Бориспольской трассе 23 августа. Об этом глава государства сказал в ходе пресс-марафона 26 ноября.

"Я сам не понимаю, почему не была сделана или не была закончена... Я спрашивал: в чем вопрос? Потому что какие-то СМИ постоянно спрашивают. Мне сказали: было ДТП. Я считаю, тут ничего страшного нет. Это ДТП. Тем не менее, не хочу обращать на это большое внимание... Я знаю, что была экспертиза, и он (результат) в ближайшее время должен быть. Я так понимаю, сначала должна быть экспертиза, а потом уже результат", — высказался он.

Президент также дал понять, что сам он сомневается, что Трухин был за рулем автомобиля в момент ДТП, сославшись на некое видео с места происшествия.

"Я так понимаю, в этом был вопрос — был ли человек за рулем или нет. Потому что есть видео, как я понимаю. Частично видео говорит о том, что его за рулем не было. А потом, я так понимаю, что были большие вопросы у СМИ, был ли этот человек за рулем или нет. Я так понимаю, они направили всю информацию на экспертизу", — сказал он.

В ответ на возражение задавшего вопрос журналиста, что такого видео не было, Зеленский все равно заявил, что "оно было, какое-то видео было".

Напомним, что в результате тройного ДТП с участием Трухина 23 августа пострадали сразу шесть человек. Тогда автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, остановившийся на красный свет. Тот в свою очередь протаранил Daewoo.

Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Одним из потерпевших стал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. 72-летний футбольный судья и его помощник потеряли сознание и были госпитализированы.

Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию. Причем, несмотря на общественный резонанс, официальные органы и сам Трухин не комментировали происшествие более недели.

ГБР сообщило о том, что расследует этот инцидент, лишь 3 сентября, после того, как заочный комментарий дал сам нардеп. Публично же Трухин прокомментировал скандальное ДТП, а также факт удаления новости о нем из многих интернет-СМИ лишь 7 сентября.