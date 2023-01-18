Зеленський обіцяє оприлюднити причини катастрофи гелікоптера у Броварах, щойно вони з'ясуються

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що причини катастрофи гелікоптера у Броварах Київської області 18 січня, яка призвела до загибелі керівництва Міністерства внутрішніх справ, будуть оприлюднені, як тільки будуть встановлені. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події. Я доручив керівнику Служби безпеки України у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини катастрофи... Як тільки будуть встановлені чіткі факти щодо того, що саме призвело до катастрофи, ми надамо цю інформацію", - зазначив глава держави.

Він додав, що рятувальна операція на місці падіння вертольота ДСНС тривала майже дев’ять годин: до гасіння пожежі, пошуку, порятунку поранених, до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей, зокрема рятувальники, працівники поліції, бійці Нацгвардії, медики, психологи та працівники СБУ.

Президент окремо подякував подякувати вихователькам дитячого садочка, на територію якого упав вертоліт, "за чіткі дії, за те, що виводили дітей", а також місцевим мешканцям, яці допомагали і дітям, і пораненим.

Він повторив офіційну інформацію про загибель саме 14 людей, серед них – одна дитина, та висловив співчуття всім, хто втратив рідни та близьких. Ще 25 людей, зокрема 11 дітей, за його словами, дістали поранення.

"Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити. Справді велика втрата для держави. Мої співчуття рідним", - додав Зеленський.

За його словами, окрім призначення голови Національної поліції Ігоря Клименка виконуючим обов'язки міністра, були й розподілені обов’язки, за виконання яких відповідав Монастирський у контексті оборони України та забезпечення безпеки держави.

"Кордон, ситуація на прифронтовій території, участь Нацгвардії та поліції у бойових діях – контроль зберігається", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що раніше у середу Зеленський заявив, що вважає падіння гелікоптера з керівництвом МВС на дитячий садок "Джерельце" у Броварах не нещасним випадком, а наслідком війни, оскільки через неї в Україні "нещасних випадків більше немає".