Зеленський підтвердив звільнення ще одного села біля Великої Новосілки

Збройні сили України звільнили село Старомайорське Донецької області. Про це свідчить публікація президентом Володимиром Зеленським у четвер відео з військовими, що оголошують про звільнення населеного пункту силами 35-ї бригади морської піхоти Військово-морських сил та Сил територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, що про бої у Старомайорському в Міністерстві оборони повідомляли ще 16 липня: йшлося про "здійснення противником невдалої спроби відновлення втраченого положення" у північній частині села.

Нагадаємо, що до цього повідомлялося про звільнення в ході контрнаступу українскої армії сіл Нескучне, Сторожеве, Благодатне, Макарівка та Рівнопіль цієї ж Великоновосілківської громади Волноваського району.

Напередодні ж у вечірньому відеозверненні президент заявив, що 26 липня "були дуже непогані результати у наших хлопців на фронті", за що військових похвалив, пообіцявши оприлюдними деталі згодом.

Зазначимо, що станом на початок 2022 року Держслужба статистики оцінювала чисельність населення Старомайорського у 611 осіб (переписом 2001 року зафіксував там 839 мешканців, а перепис 1989 року - 934). Це перше звільнене під час нинішнього контрнаступу село на Донеччині, що було центром громади до адміністративної реформи 2020 року.