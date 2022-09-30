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Зеленський підтвердив звільнення Ямполя під Лиманом
Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення українськими військовими селища Ямпіль Лиманської громади Донецької області. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Ми маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Всі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. Це кроки, які означають для нас багато. І я дякую всім нашим бійцям за реалізацію цього елемента нашого оборонного задуму! Це дуже важливо", - сказав глава держави.
Зокрема, він особливо відзначив бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади "за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках".
"А також наших військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя. Дякую й підрозділам нашої розвідки – ГУР МО, а також Служби безпеки України", - додав президент.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що згідно з численими повідомленнями у соцмережах та від військових експертів, в останні декілька днів українська армія деокупувала більшість території Лиманської міської громади (охоплює весь колишній Лиманський район, найпівнічніший на Донеччині), оточивши угрупування окупаційних російських військ у самому місті Лиман.
В Офісі президента раніше у п'ятницю підтвердили, що воно дійсно взяте в "котел" Збройними силами України. Зокрема, про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, а також сам керівник офісу Андрій Єрмак, який опублікував фото котла над палаючими дровами.