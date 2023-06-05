Зеленський подякував військовим за "очікувані новини" на Бахмутському напрямку

Президент Володимир Зеленський зазначає, що українські військові 5 червня продемонстрували певні успіхи на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Про це свідчить його вечірнє відеозвернення.

"Перше – я вдячний кожному нашому воїну, усім нашим захисникам і захисницям, які дали за цей день саме ті новини, яких ми очікуємо. Бахмутський напрямок – молодці, воїни! Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, усі наші зайняті позиції", - заявив глава держави.

За його словами, ворог знає, що Україна переможе, і бачить це. Президент Подякував військовим за те, що противник "відчуває це завдяки ударам, зокрема на Донеччині".

"Сьогодні хочу особливо відзначити кілька наших бойових підрозділів. Це 5-а окрема штурмова бригада та 57-а окрема мотопіхотна бригада, які вміло, рішучо та результативно захищають наші позиції, знищують окупантів та, головне, рухаються вперед. Дякую вам, воїни! Дякую всім!" - додав президент.

Зазначимо, що раніше в понеділок заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що військові продовжують "оборонну операцію, яка містить все, в тому числі і контрнаступальні дії" на деяких напрямках.

"Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції. На півдні - ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення. Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку", - написала вона.

Пізніше вона додала, що попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі і позиції українські підрозділи просунулися довкола Бахмута вперед в напрямку сіл Оріхово-Василівка та Парасковіівка на 200-1600 м, а в напрямку сіл Іванівське та Кліщіївка - на 100-700 м.