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Зеленський потрапив у ДТП в Києві

Зеленський потрапив у ДТП в Києві

Вночі 15 вересня кортеж президента України Володимира Зеленського потрапив в ДТП в Києві.

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Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров.

"У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу", - зазначив Нікіфоров.

За його словаи, медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої.

Зеленського оглянув лікар — «серйозних ушкоджень не виявлено», уточнив Нікіфоров.

Прессекретар додав, що всі обставини ДТП мають з'ясувати правоохоронці.

Зазначимо, що напередодні президент прибув до нещодавно звільненого Ізюма та разом з заступником міністра оборони Ганною Маляр, представниками ЗСУ та інших силових підрозділів прийняв участь в урочистому піднятті Державного прапору України.

Автор:
Світлана Манько