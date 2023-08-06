Зеленський розповів, скільки ракет росіяни випустили по Україні протягом тижня

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати мирне населення України ти вести жорстоку і загарбницьку війну. Лише протягом минулого тижня, загарбники завдали ударів по території нашої країни 65 різними ракетами, запустили 178 ударних дронів, із них 87 "шахедів".

Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський повідомив, що суттєву частину повітряних цілей вдалося збити і Україна надалі працюватиме над тим, щоб повітряний щит над нашою країною став ще міцніший.

Він також закликав міжнародних партнерів України надати більше систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.

"Саме тут, саме в нашому небі можемо довести, що терор програє. (…) Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи", - додав президент.

Зеленський зазначив, що воїни Повітряних сил ЗСУ дають не лише українцям, а й усьому вільному світу чітку впевненість, що російський терор можна перемогти.

Глава держави також заслухав доповідь щодо роботи й можливостей комплексів Patriot та IRIS-T, які Україна отримала від партнерів. Він глянув штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24М, винищувачі Су-27 та МіГ-29 із ракетами, які вони застосовують.

Нагадаємо, російські окупанти з вечора 5 серпня по ранок 6 серпня завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши ракети й ударні дрони. Українським військовим удалося знищити 30 ракет та 27 безпілотників.