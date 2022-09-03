Зеленський відреагував на поранення дітей через спрацювання гранатомета на виставці в Чернігові

Президент Володимир Зеленський закликає якнайшвидше розслідувати інцидент Чернігові, де під час виставки озброєння були поранені діти. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"На жаль, маємо сьогодні абсолютно неприпустиму подію в місті Чернігів. Вдень на публічному заході в центрі міста пролунав вибух: спрацював гранатомет. Серед постраждалих – діти. Маленький хлопчик зараз у важкому стані в реанімації", - вказав він.

За словами президента, правоохоронці мають якнайшвидше зʼясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Глава держави підкреслив, що усі винні мають бути притягнуті до відповідальності "і будуть" притягнуті.

"І я закликаю представників місцевої влади по всій країні, усіх наших правоохоронців дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що за даними мера Чернігова Владислава Атрошенка, внаслідок події в центрі міста поранення отримали четверо дітей та четверо дорослих. Відомо, що госпіталізований у важкому стані був дворічний хлопчик. Сам протитанковий снаряд з гранатомету влучив у дах одного з новозбудованих приватних будинків в цьому районі.

В Чернігівській міськраді при цьому підкреслюють, що жодних офіційних дозволів на проведення цього заходу не надавали і навіть не отримували повідомлень про його проведення. В Офісі генерального прокурора зазначають, що демонстрацію зброї та боєприпасів під час заходу проводили військовослужбовці територіальної оборони.