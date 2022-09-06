Землетрус у Китаї забрав життя щонайменше 65 осіб

Рятувальники продовжують працювати над пошуком понад 200 людей, які застрягли в епіцентрі землетрусу.

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Число загиблих внаслідок найсильнішого землетрусу в провінції Сичуань на південному заході Китаю зросло до 65 людей. Про це повідомляє Reuters.

Також близько 250 осіб отримали поранення внаслідок стихійного лиха, десятки зазнали тяжких поранень.

Рятувальники продовжують працювати над вилученням понад 200 осіб, які застрягли в зоні землетрусу, відновленням послуг зв'язку та електро- та водопостачання, а також доставкою продуктів харчування мешканцям, які постраждали від землетрусу магнітудою 6,8.

Нагадаємо, що потужний землетрус стався в провінції Сичуань після полудня в понеділок з епіцентром глибоко в гористій місцевості провінції на заході. Землетрус відчувався навіть у провінціях Шеньсі та Гуйчжоу.