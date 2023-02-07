Землетрус у Туреччині: 27 українців не виходять на зв'язок, 6 людей вдалося розшукати

Шістьох українців, які не виходили на зв'язок після землетрусу у Туреччині, вдалося розшукати, їхній стан задовільний, загрози життю немає. Наразі не виходять на зв'язок 27 громадян України.

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Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Наше посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу. Їхній стан задовільний, загроз життю немає. В частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв‘язок", - зазначив Ніколенко.

За його словами, загальна кількість звернень про громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27.

Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування.

Як зауважив речник МЗС, інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила.

Ніколенко нагадав, що для отримання допомоги потрібно звернутися на «гарячу лінію» посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98. Діє також «гаряча лінія» МЗС України: +380 44 238 15 88.

Зазначимо, станом на ранок 7 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусу у Туреччині сягнула 2921, а з урахуванням даних із сусідньої Сирії загалом жертвами стихії стали 4214 осіб.

Нагадаємо,руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.