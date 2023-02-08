Землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 7700 людей

Кількість жертв руйнівного землетрусу, який стався в Туреччині та Сирії 6 лютого, зросла щонайменше до 7726 осіб.

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Про це пише Reuters.

Зазначаэться, що на півдні Туреччини та в Сирії рятувальники продовжують розбирати завали, щоб витягнути людей з-під уламків зруйнованих будівель.

Оскільки масштаби катастрофи стають все більш очевидними, кількість загиблих, ймовірно, значно зросте.

Президент Туреччини Ердоган оголосив 10 турецьких провінцій зоною стихійного лиха та запровадив надзвичайний стан на три місяці, що дозволить уряду в обхід парламенту ухвалювати нові закони та обмежувати або призупиняти права та свободи.

Уряд також відкриє готелі в туристичному центрі Анталії для тимчасового розміщення людей, які постраждали від землетрусів.

Але жителі кількох постраждалих турецьких міст висловили гнів і розпач через те, що, на їхню думку, було повільною та неадекватною реакцією влади на найбільш смертоносний землетрус, який стався в Туреччині з 1999 року.

"Тут навіть немає жодної людини. Ми під снігом, без дому, без нічого", - сказав Мурат Алінак, чий будинок у Малатії зруйнований, а родичі зникли безвісти.

Землетрус магнітудою 7,8 у понеділок, за яким через кілька годин стався другий майже такий же потужний, зруйнував тисячі будівель, включаючи лікарні, школи та житлові будинки, десятки тисяч людей отримали травми і залишилися без даху над головою в Туреччині та на півночі Сирії.

Рятувальникам було важко дістатися до деяких із найбільш постраждалих районів через зруйновані дороги, погану погоду та брак ресурсів і важкого обладнання.

Не маючи під рукою негайної допомоги, люди розбирали завали, іноді навіть без елементарних інструментів, намагаючись знайти тих, хто вижив.

Представники гуманітарних організацій висловили особливу стурбованість ситуацією в Сирії, яка вже постраждала від гуманітарної кризи після майже 12 років громадянської війни.

Кількість загиблих у Туреччині зросла до 5894, повідомив віце-президент Фуат Октай. Понад 34 тисячі отримали поранення. За даними уряду та рятувальної служби на північному заході Сирії, кількість жертв становила щонайменше 1932 людини.

Сирійська влада повідомила про загиблих на півдні аж до Хами, приблизно за 250 км від епіцентру.

Турецька влада стверджує, що близько 13,5 мільйонів людей постраждали в районі, що охоплює приблизно 450 км (280 миль) від Адани на заході до Діярбакира на сході та 300 км від Малатьї на півночі до Хатая на півдні.

У постраждалих районах працюють понад 12 000 турецьких пошуково-рятувальних підрозділів, а також 9 000 військовослужбовців. Понад 70 країн запропонували команди рятувальників та іншу допомогу.

Управління з питань стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини повідомило, що під час землетрусу було зруйновано 5 775 будівель і 20 426 людей отримали поранення.

Зазначимо, з під завалів дістали двох громадян України, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу на півдні Туреччини 6 лютого. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загрози їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування.