Землетрус у Туреччині: у МЗС розповіли, чи є серед загиблих українці

Україна не має інформації про загиблих громадян внаслідок землетрусу в Туреччині. При цьому МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, що проживають у зоні стихійного лиха.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив речника МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу в Туреччині.

Крім того, в посольстві України створено оперативний штаб. Залучені також можливості генерального консульства в Стамбулі та консульства в Анталії.

Також дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

"Наразі маємо 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха. Вся інформація оперативно передана турецькій стороні. Місця знаходження наших громадян з’ясовуються", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила.

Нагадаємо, руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.

Зазначимо, внаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії, за оновленими даними, станом на 14.00 загинуло вже понад 1600 людей.

Зокрема, 912 людей загинуло в Туреччині, понад 700 — у Сирії.

Перший потужний підземний поштовх стався вночі, коли багато людей спали у своїх ліжках і просто не встигли залишити будинки. Протягом дня поштовхи магнітудою понад 7 балів відчувалися і в інших містах Туреччини.

Наразі точна кількість загиблих невідома, так як багато людей поховані під завалами своїх домівок.

Влада Туреччини стягнула рятувальні команди та літаки до постраждалого району, одночасно оголосивши "тривогу 4 рівня", що вимагає міжнародної допомоги.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу потужного землетрусу, що стався на південному сході Туреччини та запропонував допомогу у подоланні наслідків.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", – написав Зеленський у Twitter.