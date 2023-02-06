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Землетрус у Туреччині: у МЗС розповіли, чи є серед загиблих українці
Україна не має інформації про загиблих громадян внаслідок землетрусу в Туреччині. При цьому МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, що проживають у зоні стихійного лиха.
Про це повідомив речника МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу в Туреччині.
Крім того, в посольстві України створено оперативний штаб. Залучені також можливості генерального консульства в Стамбулі та консульства в Анталії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
"Наразі маємо 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха. Вся інформація оперативно передана турецькій стороні. Місця знаходження наших громадян з’ясовуються", - зазначив Ніколенко.
Він додав, що інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила.
Нагадаємо, руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.
Зазначимо, внаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії, за оновленими даними, станом на 14.00 загинуло вже понад 1600 людей.
Зокрема, 912 людей загинуло в Туреччині, понад 700 — у Сирії.
Перший потужний підземний поштовх стався вночі, коли багато людей спали у своїх ліжках і просто не встигли залишити будинки. Протягом дня поштовхи магнітудою понад 7 балів відчувалися і в інших містах Туреччини.
Наразі точна кількість загиблих невідома, так як багато людей поховані під завалами своїх домівок.
Влада Туреччини стягнула рятувальні команди та літаки до постраждалого району, одночасно оголосивши "тривогу 4 рівня", що вимагає міжнародної допомоги.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу потужного землетрусу, що стався на південному сході Туреччини та запропонував допомогу у подоланні наслідків.
"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", – написав Зеленський у Twitter.