Житель Київської області підірвав гранату у власній квартирі

Мешканець Київської області у себе на квартирі намагався розібрати гранату РГО і випадково висмикнув кільце, через що граната детонувала. Сам чоловік не постраждав. Про це на своєму Facebook повідомив начальник Національної поліції Київщини Андрій Небутов.

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"У своїй квартирі господар намагався розібрати гранату "РГО", смикнув за запобіжне кільце, сталася детонація. На кадрах з місця події видно красномовний результат такої гри. Вибуховою хвилею знищили меблі, сам господар дивом не постраждав. Тепер же нестиме кримінальну відповідальність за незаконне" зберігання гранати", - написав Небытов.

За його словами, це вже другий випадок за останні 7 днів у Броварському районі, коли необережність могла коштувати життя. Т1 серпня 43-річний мешканець Броварів отримав травму рук після маніпуляцій із гранатою.

"Ще раз закликаю громадян пам'ятати про заходи безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами. Якщо маєте незареєстровану зброю, гранати, боєприпаси, не ризикуйте, краще здавайте, тоді зможете уникнути відповідальності", - написав начальник поліції Київської області.

Нагадаємо, раніше ДСНС заявляла, що розмінування українських територій може зайняти від 5 до 10 років. Загальна кількість мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% усіх виявлених та знешкоджених вибухонебезпечних предметів.