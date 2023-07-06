Житель Торецька "зливав" ФСБ позиції української артилерії під Бахмутом

Служба безпеки на Донеччині затримала жителя Торецька, який через Telegram-бот здавав українські вогневі позиції на Бахмутському напрямку та звітував про "прильоти".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку.

Насамперед він намагався виявити локації української артилерії, у тому числі бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Отримані відомості фігурант надсилав у Телеграм-бот, який для збору розвідданих про дислокацію українських Сил оборони створила ФСБ РФ.

Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли той виходив з дому для здійснення прихованого спостереження за підрозділами українських військ.

"За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Торецька Донецької області, який наприкінці червня почав інформувати агресора про маршрути пересування підрозділів ЗСУ.У своїх повідомленнях він зазначав орієнтовні координати українських об’єктів з прив’язкою до місцевості", - повідомили в СБУ.

Там додали, що під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі розвідданих.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки України викрила ще одного російського агента під час контрдиверсійних заходів на Донеччині. Зловмисник передавав до ФСБ локації бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів Сил оборони в районі Бахмута.