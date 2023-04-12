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Жителів Київщини попередили про вибухи
На Київщині на 13 квітня з 10:00 до 18:00 заплановані вибухові роботи. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації в Telegram.
На території Ольшаницького родовища гранітів (Рокитнянська територіальна громада) проводитимуться вибухові роботи.
“Вони пов’язані з технологічними процесами. Через це в деяких громадах області може бути гучно”, - йдеться в повідомленні.
Київська ОВА закликає зберігати спокій і поставитися з розумінням до ситуації.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, вчора поблизу села Сподобівка Куп'янського району Харківської області на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі підірвався 32-річний чоловік. Він отримав контузію та був госпіталізований.
Крім того, в селі Рубіжне Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір'ї підірвався на російській міні. Госпіталізований з мінно-вибуховою травмою.
Нагадаємо, 7 квітня на Харківщині в Чугуївському районі стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого троє людей отримали поранення.
У ДСНС закликають не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під окупацією.
Також у Мелітополі підірвали техніку, яку росіяни завозили кілька днів.
Починаючи з понеділка 27 березня, пролунали вибухи у Мелітополі, Федорівці, Веселому, поблизу Молочанська, Токмака, Мирного. Потім декілька разів знову було гучно у Мелітополі.
Вранці 5 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, у північних і західних районах міста, прогриміли вибухи.