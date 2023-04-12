Жителів Київщини попередили про вибухи

На Київщині на 13 квітня з 10:00 до 18:00 заплановані вибухові роботи. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації в Telegram.

На території Ольшаницького родовища гранітів (Рокитнянська територіальна громада) проводитимуться вибухові роботи.

“Вони пов’язані з технологічними процесами. Через це в деяких громадах області може бути гучно”, - йдеться в повідомленні.

Київська ОВА закликає зберігати спокій і поставитися з розумінням до ситуації.

Зазначимо, вчора поблизу села Сподобівка Куп'янського району Харківської області на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі підірвався 32-річний чоловік. Він отримав контузію та був госпіталізований.

Крім того, в селі Рубіжне Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір'ї підірвався на російській міні. Госпіталізований з мінно-вибуховою травмою.

Нагадаємо, 7 квітня на Харківщині в Чугуївському районі стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого троє людей отримали поранення.

У ДСНС закликають не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під окупацією.

Також у Мелітополі підірвали техніку, яку росіяни завозили кілька днів.

Починаючи з понеділка 27 березня, пролунали вибухи у Мелітополі, Федорівці, Веселому, поблизу Молочанська, Токмака, Мирного. Потім декілька разів знову було гучно у Мелітополі.

Вранці 5 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, у північних і західних районах міста, прогриміли вибухи.