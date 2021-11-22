Жителя Прикарпатья будут судить за полет на "кукурузнике", который пришлось перехватывать истребителем

В суд передан обвинительный акт против жителя Коломыи, который в августе без необходимых разрешений поднялся в небо на самолете Ан-2, на перехват которого пришлось поднимать истребитель МиГ-29.

Как сообщает управление Службы безопасности в Ивано-Франковской области, расследовавшее дело вместе с областной полицией, 46-летний мужчина совершил вылет на снятом с эксплуатации "кукурузнике" с территории незарегистрированной взлетно-посадочной площадки "Косов".

"Он не согласовал маршрут, как этого требует законодательство. И это могло спровоцировать как столкновение с другими самолетами, так и уничтожение инфраструктуры в результате возможного падения из-за неисправности или неумелого управления", — говорится в сообщении.

Самолет-нарушитель зафиксировала противовоздушная оборона Украины, когда тот следовал в сторону государственной границы над территорией Черновицкой области.

"Поскольку информация об этом полете в органах обслуживания воздушного движения отсутствовала, самолет не подавал обязательных сигналов распознавания, а экипаж не выходил на связь, этот инцидент классифицировали как нарушение государственного воздушного пространства", — отмечают правоохранители.

Житель Коломыи нелегально полетал и теперь может "присесть". Фото: УСБУ в Ивано-Франковской области

Воздушным командованием "Запад" Воздушных сил ВСУ для реагирования на выявленную угрозу было принято решение о подъеме экипажа истребителя МиГ-29 с аэродрома в Луцке. Пилот истребителя выполнил поиск, визуальное распознавание и принуждение самолета-нарушителя к посадке.

Расследование установило, что несанкционированный полет совершил 46-летний житель Коломыи. Мужчина, не пройдя учебу и не имея пилотского удостоверения, поднял в воздух самолет Ан-2, выпущенный 49 лет назад и снятый с эксплуатации. Вылет он совершил с территории незарегистрированной взлетно-посадочной площадки "Косов", не имеющей допуска к использованию.

Кроме того, мужчина нарушил еще целый ряд авиационных правил, регулирующих безопасность полетов. "Воздушному пирату" в итоге вменили статью 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса.