Зіткнулися навчальні літаки. В Житомирській області загинув відомий льотчик Джус

Унаслідок зіткнення навчально-тренувальних літаків Л-39 25 серпня в Житомирській області загинув відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації Андрій Пільщиков з позивним Джус та ще двоє льотчиків.

Про це повідомляють його друзі в коментарях в Facebook, радник партії "Демократична сокира" з питань науки Павло Поцелуєв та пресслужба Повітряних сил

Джус під час виконання завдання. Фото: Facebook Callsign Juice

Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє пілотів загинули. Триває розслідування.

В ДБР зазначили, що особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків , дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років .

"Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів. Вічна пам'ять, Callsign Juice. Тепер ти буквально триматимеш наше небо", — написав Поцелуєв.

Меланія Подоляк, яку вважають коханою Джуса, опублікувала шеврон пілота з підписом "Назавжди".

В ПС попросили обережно та з розумінням ставитись до термінів оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм.

Андрій Пільщиков служив льотчиком винищувача МіГ-29. Він захищав українське небо з перших днів повномасштабного вторгнення, зокрема, брав участь в обороні Києва.

Джус був відомим пілотом, західні видання неодноразово брали у нього інтерв'ю. Зокрема, The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News. Пілот завжди закликав західних партнерів надати Україні винищувачі F-16.

У 2022 році Андрій Пільщиков у складі української делегації проводив зустріч з радником президента США з нацбезпеки Салліваном і просив надати ППО.