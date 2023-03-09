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Житомир - без води та світла: місто атакували "шахедами"
У Житомирі внаслідок нічної атаки російських безпілотників відсутнє водопостачання. У більшості будинків зникло електропостачання.
Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.
"З кранів не тече вода, в більшості будинків міста немає електроенергії – все це після нічного удару по Житомиру "Шахедами", – сказав Сухомлин у відеозверненні.
За попередньою інформацію, обійшлося без постраждалих.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Мер Житомира додав, що енергетики і комунальники працюють у посиленому режимі і висловив сподівання, що через декілька годин у місті відновлять водо- та теплопостачання.
У Житомирській міській раді уточнили, що електротранспорт на маршрути виходить, але не у повному складі. По маршруту 2-го та 3-го тролейбуса комунальний транспорт працює.
Гаряче харчування у школах і садочках буде відсутнє через перебої з електроенергією.
Нагадаємо, вночі та вранці 9 березня російські війська здійснили масований ракетний обстріл України. Станом на 6:30 зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах.