Житомир залишився без води: в місті проблеми з каналізацією

У Житомирі призупинили водопостачання у звʼязку з аварією напірного каналізаційного колектора. Про це 3 листопада повідомила пресслужба "Житомирводоканалу".

Зазначається, що колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу.

"Аби працівники могли провести роботи із відновлення цілісності каналізаційної мережі, мусимо з 15:00 призупинити водопостачання міста", – йдеться в повідомленні.

У коментарях до допису в Facebook пресслужба повідомила, що фахівці виявили 40-сантиметрову тріщину в колекторі. Працівники намагатимемося відремонтувати його сьогодні та відновити водопостачання.

Вода в Житомирі: деталі аварії

Як сказав директор КП "Житомирводоканал" Роман Ілик у коментарі "Суспільному", в обласному центрі пошкоджена головна каналізаційна труба, яка розташована біля насосно-каналізаційної станції на вулиці Івана Гонти.

"Порив стався зранку, о п'ятій чи шостій годині. Наші ремонтні бригади там почали працювати відразу, без перерви. І працюватимуть доти, поки не усунуть пошкодження", – поінформував він.

За словами Ілика, спершу бригада працювала на об'єкті без відключення водопостачання, але через те, що пошкодження масштабне, і постійне циркулювання води заважало ремонтним роботам, було ухвалене рішення про призупинення водопостачання в місті.

Директор "Житомирводоканалу" додав, що фахівці на об'єкті працюватимуть допізна. Водопостачання намагатимуться відновити якнайшвидше – сьогодні ввечері.

Своєю чергою Державна екологічна інспекція Поліського округу повідомила, що через порив колектора стався скид неочищених стічних вод у річку Тетерів. Спеціалісти взяли проби води в місцях скиду, вище і нижче за течією річки для визначення концентрації забруднюючих речовин.

Після усунення аварійної ситуації буде розраховано розмір шкоди, завданої навколишньому природному середовищу.