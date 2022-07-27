На Житомирщині чути звуки вибухів: що відбувається

У Коростені на Житомирщині вранці 27 липня місцеві жителі почули звуки вибухів. У цей час у регіоні було оголошено повітряну тривогу, але вибухи не пов'язані з ворожою атакою.

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Про це повідомила пресслужба Коростенської районної військової адміністрації.

"Вибухи лунали, але це не ворожа атака, а проведення навчання військових, що збіглося з повітряною тривогою. Просимо не панікувати і не поширювати чутки", - пояснили в адміністрації.

Раніше на Київщині на території Броварського району також проходили військові навчання, у зв'язку з чим тоді посилювали заходи безпеки. Крім того, у Києві на блокпостах на в'їздах та виїздах із міста посилили контроль через загрозу ворожих ДРГ та побоювань нового наступу з Білорусі.