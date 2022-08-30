Значні руйнування у Миколаєві. Двоє людей загинули та 24 отримали поранення

У понеділок, 29 серпня, масований обстріл російськими загарбниками 16 зенітними ракетами С-300 після 15:15 призвів до значних руйнувань і пошкоджень будівель і транспортної інфраструктури Миколаєва, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

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Йдеться про приватні і багатоповерхові будинки. Двоє людей загинули та 24 отримали поранення. Також у понеділок о 09:17 та 15:20 зафіксовано ворожі обстріли по м. Очаків Очаківської громади. Влучення територією аквазони. Постраждалих немає.

Крім того, об 11:10 в результаті обстрілу с. Червоне Воскресенської громади частково зруйновано будівлю, пошкоджено газопровід. Постраждалих немає. Також увечері, 29 серпня, о 16.02 за межами с. Калинівка внаслідок обстрілу сталася пожежа на відкритій території. Без постраждалих.

У Баштанському районі увечері 29 серпня були атаки двома зенітними ракетами С-300. Внаслідок розриву ракет пошкодження приватних будинків, які попередньо постраждали, немає. У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Під постійним обстрілом залишаються села Березнегуватської громади, що знаходиться на лінії розмежування. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється.

Нагадаємо, у Миколаєві через аварію на водозаборі повністю припинено водопостачання. На відновлення водопостачання у місті може піти кілька днів.