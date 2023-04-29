Знищення 10 резервуарів з нафтопродуктами в Севастополі є Божою карою за Умань - ГУР

Вибух на ворожій нафтобазі, який пролунав 29 квітня поблизу Козачої Бухти в окупованому Севастополі, знищив понад 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю 40 тисяч тонн.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Як повідомив представник ГУР Андрій Юсов, знищені нафтопродукти були призначені для Чорноморського флоту держави-агресора.

"Бавовна" у Севастополі - Божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора", - підкреслив Юсов.

Представник воєнної розвідки додав, що Україні відомо про масштаби розкрадання як на ураженій 29 квітня нафтобазі у Севастополі, так і на інших подібних кримських об’єктах. Як пояснив Юсов, ці факти, безумовно, розширюють можливості Сил безпеки та оборони України.

Як заявив очільник російської окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв, масштабна пожежа площею біля 1000 квадратних метрів на нафтобазі на вулиці Братів Манганарі в Гагарінському районі міста сталася внаслідок влучання двох безпілотників безпосередньо в резервуари з пальним.

За його словами, ці резерви пального "не було задіяно для поставок на АЗС". Для гасіння пожежі будо задіяно всі наявні в Севастополі ресурси Міністерства з надзвичайних справ країни-окупанта, а також додаткові розрахунки з "Республіки Крим" і пожежний поїзд нелегально діючої на півострові "Кримської залізниці". Всього задіяно понад 150 осіб та 50 одиниць техніки.

Нагадаємо, що внаслідок влучання російської ракети у 9-поверховий житловий будинок в Умані Черкаської області у ніч на 28 квітня загинуло, за останніми даними, 23 людини, з яких ідентифіковано 22, включаючи п'ятьох дітей. Наразі розбір завалів остаточно не завершено.