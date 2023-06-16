Знищення Каховської ГЕС: збитки від загибелі тварин на Херсонщині оцінюються у 883 млн гривень

Внаслідок знищення Каховської ГЕС і руйнування дамби можлива масова загибель диких тварин, оскільки росіяни скоїли злочин саме у сезон розмноження.

Про це повідомляє міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За орієнтовними підрахунками Державної екологічної інспекції України, через підрив Каховської греблі можлива загибель диких тварин вже оцінюється у понад 883 млн гривень.

"Під час війни дикі тварини страждають не менше, ніж люди. Ті, кому вдалося врятуватися під час лиха, лишаються без домівки. Росіяни скоїли злочин у сезон масового розмноження", - написав він

За його словами, від розливу водосховища могли коні, лані, олені, дикі кабани, козулі, ондатри, бобри, лисиці, зайці та пернаті, а ті тварини які вижили, змушені шукати нове місце та пристосовуватися до нових умов.

Він наголосив, що цифра збитків не остаточна і підрахунки тривають. На прикладі російської війни в Україні світ має раз і назавжди зрозуміти, що таке росія. Загарбники приходять не для того, щоб встановити свої правила. Вони приходять руйнувати й вбивати все живе без винятків.

Нагадаємо, після підриву Каховської гідроелектростанції під загрозою знищення опинилися 333 види тварин і рослин, які мають різний природоохоронний статус, та 25 типів оселищ.