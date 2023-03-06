Зо добу ЗСУ знищили 650 окупантів

За добу 5 березня Збройні сили України знищили 650 російських військових таким чином втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року станом на ранок 6 березня 2023 року склали 154 770 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб.

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Також від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 6 березня ЗСУ знищили 3423 російські танки(9 за 5 березня), 6703 бойових броньованих машин(11 за 5 березня), 2433 артилерійських систем(7 за 5 березня), а також 2086 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Втрати російської армії станом на 6 березня 2023 року. Данні: Генеральний штаб Збройних сил України.

Нагадаємо, в Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що у вищому військовому керівництві Росії зараз назріває конфлікт через значні втрати окупаційних військ та відсутність у них реальних досягнень на фронті.