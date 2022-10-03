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"Жоден українець тепер ніколи не купить вашу чортову теслу". Ілон Маск спаскудив репутацію одним дописом
Засновник і голова компаній Tesla та Spacex Ілон Маск опублікував у своєму Twitter власне бачення найімовірнішого закінчення війни РФ проти України. Він дав користувачам два варіанти ("так" чи "ні") проголосувати за наступні тези:
- Провести повторне голосування в анексованих РФ регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на це буде воля народу.
- Крим формально входить до складу РФ, як це було з 1783 року;
- Гарантується водопостачання Криму;
- Україна залишається нейтральною.
Опісля цього твіту у коментарях Маска з'явилося дуже багато обурливих дописів він користувачів як з України, так і з інших держав. На твіт Маска відразу відреагував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк і заявив, що має кращу пропозицію:
- Україна звільняє свої території, включно з анексованим Кримом;
- Росія проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію (позбавляється ядерної зброї) та більше не може загрожувати іншим;
- Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу.
Разом із Подоляком вже колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник зазначив: "Єдиний результат: тепер жоден українець ніколи не купить вашу чортову теслу. Тож удачі тобі, Ілоне Маску".
Паралельно старший радник Конгресу США Пол Массаро також відреагував допис засновника Tesla. Массаро виступив з такою пропозицією:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Україна звільняє всю свою суверенну територію;
- Росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується.