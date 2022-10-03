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"Жоден українець тепер ніколи не купить вашу чортову теслу". Ілон Маск спаскудив репутацію одним дописом

"Жоден українець тепер ніколи не купить вашу чортову теслу". Ілон Маск спаскудив репутацію одним дописом
Фото: Громадське

Засновник і голова компаній Tesla та Spacex Ілон Маск опублікував у своєму Twitter власне бачення найімовірнішого закінчення війни РФ проти України. Він дав користувачам два варіанти ("так" чи "ні") проголосувати за наступні тези:

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  • Провести повторне голосування в анексованих РФ регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на це буде воля народу.
  • Крим формально входить до складу РФ, як це було з 1783 року;
  • Гарантується водопостачання Криму;
  • Україна залишається нейтральною.
Фото 2 — "Жоден українець тепер ніколи не купить вашу чортову теслу". Ілон Маск спаскудив репутацію одним дописом

Опісля цього твіту у коментарях Маска з'явилося дуже багато обурливих дописів він користувачів як з України, так і з інших держав. На твіт Маска відразу відреагував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк і заявив, що має кращу пропозицію:

  • Україна звільняє свої території, включно з анексованим Кримом;
  • Росія проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію (позбавляється ядерної зброї) та більше не може загрожувати іншим;
  • Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу.

Разом із Подоляком вже колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник зазначив: "Єдиний результат: тепер жоден українець ніколи не купить вашу чортову теслу. Тож удачі тобі, Ілоне Маску".

Паралельно старший радник Конгресу США Пол Массаро також відреагував допис засновника Tesla. Массаро виступив з такою пропозицією:

  • Україна звільняє всю свою суверенну територію;
  • Росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується.
Автор:
Максим Беркаль