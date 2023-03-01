Зранку окупанти обстріляли Чугуїв: пошкоджено багатоквартирний будинок

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні зранку окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три "прильоти" по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що наразі уточнюється інформація щодо потерпілих.

Крім того, у Куп'янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено 2 житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС.

Під обстрілом також був Міський парк культури та відпочинку, де, на жаль, від поранень загинув чоловік.

Очільник області також повідомив, що у Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Нагадаємо, 27 лютого внаслідок обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено 8 житлових будинків та господарчі споруди.