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Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Слов'янську
Під час рятувальних робіт після обстрілів Слов'янська з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Згідно даних ДСНС, під завалами можуть перебувати ще троє осіб.
“Станом на 12:00 16 квітня внаслідок обстрілу м. Словʼянськ, який відбувся 14 квітня, постраждало 34 особи, з них 12 загиблих та 22 поранених”, - йдеться в повідомленні ДСНС.
Серед загиблих, як раніше стало відомо, - дворічна дитина.Підписуйтеся на наш YouTube канал
До рятувальних робіт залучили 41 чоловік особового складу ДСНС і представників комунальних служб.
Нагадаємо, що росіяни завдали по Слов'янську ракетного удару, поціливши у житловий сектор.
В результаті пошкоджено п'ять багатоповерхівок, п'ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів. За попередніми даними, використано було ракети С-300. Шість із них потрапили по житловому сектору, ще одна – територією ландшафтного парку.
Нагадаємо, у Великодню ніч росіяни обстріляли Миколаївську область. В результаті загинули двоє підлітків.
За уточненими даними Офісу генпрокурора, загиблими в Снігурівці є 17-річний хлопець і 18-річна дівчина.
У місті пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури і житлові будинки.