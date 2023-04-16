Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Слов'янську

Під час рятувальних робіт після обстрілів Слов'янська з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Згідно даних ДСНС, під завалами можуть перебувати ще троє осіб.

“Станом на 12:00 16 квітня внаслідок обстрілу м. Словʼянськ, який відбувся 14 квітня, постраждало 34 особи, з них 12 загиблих та 22 поранених”, - йдеться в повідомленні ДСНС.

Серед загиблих, як раніше стало відомо, - дворічна дитина.

До рятувальних робіт залучили 41 чоловік особового складу ДСНС і представників комунальних служб.

Нагадаємо, що росіяни завдали по Слов'янську ракетного удару, поціливши у житловий сектор.

В результаті пошкоджено п'ять багатоповерхівок, п'ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів. За попередніми даними, використано було ракети С-300. Шість із них потрапили по житловому сектору, ще одна – територією ландшафтного парку.

Нагадаємо, у Великодню ніч росіяни обстріляли Миколаївську область. В результаті загинули двоє підлітків.

За уточненими даними Офісу генпрокурора, загиблими в Снігурівці є 17-річний хлопець і 18-річна дівчина.

У місті пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури і житлові будинки.