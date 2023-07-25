Зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки Костянтинівки

За уточненими даними станом на 07:00 25 липня, під час обстрілу Костянтинівки 24 липня загинуло двоє людей, у тому числі 10-річний хлопчик — він отримав поранення, несумісні з життям.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кількість постраждалих лишилася незмінною: 7 людей дістали поранення, у тому числі дівчатка 5-ти, 11-ти і 12-ти років і 12-річний хлопчик. Одну дитину у важкому стані доправили до сусідньої області для надання висококваліфікованої медичної допомоги. Стан решти дітей задовільний.

"Черговий злочин росіян проти цивільного населення, скоєний навмисне, холоднокровно і цинічно. Вкотре закликаю батьків вивезти дітей із небезпечної зони. Подбайте про найдорожчих!", – прокоментував Кириленко.

Нагадаємо, близько 19:00 24 липня росіяни відкрили вогонь по місцевій водоймі в Костянтинівці Донецької області, на березі якої відпочивали люди. Обстріл здійснили з РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами. Таку зброю використовують для "знищення живої сили противника".

Напередодні, 21 липня росіяни вбили двох дітей в селищі Дружба Торецької громади Донецької області. Того ж дня окупанти обстріляли з "Градів" Костянтинівку. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Також пошкоджена школа та 20 будинків.